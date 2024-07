Incendio in casa oggi a Bologna si lancia dalla finestra per salvarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024), 13 luglio 2023 - Fiamme questa mattina in un appartamento di un condominio in piazza Bonazzi, zona Barca. Non è ancora chiaro che cosa abbia generato il rogo che non ha provocato feriti gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco per spegnere l'e gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza. Secondo una prima e parziale ricostruzione, alcune persone sono state soccorse a causa di lievi intossicazioni da fumo mentre un'altra, presa dal panico, si sarebbe lasciatadel secondo piano per sfuggire all'. Fortunatamente, anche in quest'ultimo caso le ferite non sembrerebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi del caso e chiarire l'esatta dinamica che ha scatenato il rogo.