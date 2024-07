Equitazione la Germania vince a Falsterbo e conquista la Dressage Nations Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Lasi impone a, in Svezia, sede della quarta ed ultima tappa dellaCupdie si impone in classifica generale: nel Grand Prix odierno, che definisce la graduatoria a squadre, inoltre, arriva la tripletta teutonica. Vittoria per Helen Langehanenberg su Facilone Frh con 73.674, davanti alle connazionali Carina Scholz su Tarantino 5, seconda con 71.174, ed Evelyn Eger su Tabledance 3, terza a quota 70.413. Resta giù dal podio la padrona di casa svedese Tinne Vilhelmson Silfvén su Devanto, quarta con 70.000. Nella graduatoria a squadre ladomina con 215.261, davanti alla Danimarca, seconda con 204.174, ai Paesi Bassi, terzi a quota 202.478, alla Francia, quarta con 200.565, ed alla Svezia padrona di casa, quinta con 195.