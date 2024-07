Calcio Immobile saluta la Lazio | la porterò sempre nel cuore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 13 luglio 2024) Roma, 13 lug. (askanews) – “Oggi è uno dei giorni più difficili della mia carriera. Dopo anni di emozioni, vittorie, sconfitte, sacrifici e gioie condivise, è arrivato il momento dirvi. Questo è un discorso che non avrei mai voluto fare, ma la vita ci porta a prendere decisioni che, seppur dolorose, devono essere fatte”. Termina dopo 8 anni la storia d’amore tra Ciroe la. L’ormai ex capitano biancoceleste lascia Roma per accasarsi in Turchia, al Besiktas, dopo 340 presenze e 207 gol, il tutto impreziosito dalla vittoria di una Coppa Italia, due Supercoppe italiane, la Scarpa d’Oro nel 2020 e tre titoli di capocannoniere in Serie A. Il bomber biancoceleste ha affidato le sue emozioni ad una lettera di addio ai tifosi biancocelesti.