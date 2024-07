The Perfect Couple | il Teaser della serie Netflix con Nicole Kidman

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il 5 settembre debutterà sulaThe, tratta dal romanzo di Elin Hilderbrand, e online è stato condiviso il teaser del progetto con stare Liev Schreiber. “The” ruota attorno a una ricca famiglia di Nantucket e a un weekend di nozze finito molto male. Ecco la sinossi ufficiale della mini: “Amelia Sacks sta per sposare un membro di una delle famiglie più ricche di Nantucket. La sua futura suocera, la famosa scrittrice Greer Garrison Winbury, non ha badato a spese nell’organizzazione di quello che promette di essere il matrimonio più importante della stagione, finché non viene ritrovato un cadavere sulla spiaggia. Mentre i segreti vengono alla luce, il palcoscenico è pronto per un’indagine sulla vita reale che sembra uscita dalle pagine di uno dei romanzi di Greer.