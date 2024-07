Non è stato un disastro | Trump parole clamorose su Biden dopo il discorso alla Nato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) "Non è stata unla conferenza stampa di ieri del presidente americano Joe, "per lui non è finita". Così l'ex presidente Usa Donaldha commentato la conferenza stampa cheha tenuto al vertice dellaa Washington e che è stata caratterizzata da gaffe e lapsus. "Ieri sera non èeccezionale. Mi ha chiamato suo vicepresidente e, tra l'altro, non l'ha fatto in modo sarcastico. Se lo avesse fatto in modo sarcastico, sarebbegrandioso, ma non èfatto in modo sarcastico", ha detto, ha aggiunto, "ha fatto un bel pò di altri errori. Ma non èuntotale", ha dichiaratoal programma radiofonico The Clay Travis and Buck Sexton Show. "Non è la fine per lui, perché quando controlli i delegati, non è mai la fine", ha aggiunto.