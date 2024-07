Uruguay-Colombia choc al termine della partita | mega rissa tra calciatori e tifosi VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nella notte italiana al Bank of America Stadium di Charlotte si è giocato il matchche si è concluso 1-0 per ini che hanno così raggiunto l’Argentina in semifinale. Il risultato calcistico però passa in secondo piano dinanzi a quello che è successo dopo il triplice fischio finale, quando si è scatenata una verada saloon traani eni.scatenata alla fine diSul campo le cose erano filate abbastanza lisce, se si esclude l’espulsione delno Munoz e qualche intervento ruvido che comunque è ordinaria amministrazione in una competizione molto sentita come la Coppa America. L’inferno si è scatenato alla finequando, a quanto pare, ini ebbri di gioia e di alcol avrebbero minacciato i parenti e i familiari deidell’