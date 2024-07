Ostigard nuova offerta dalla Serie A | spunta la decisione del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è unaA per Leo: trapela anche ladelin merito al futuro del norvegese. Ildovrà ricostruire dopo la scorsa stagione deludente. Gli arrivi di Antonio Conte sulla panchina e di Giovanni Manna come direttore dell’area tecnica avranno proprio l’utilità di ripartire da 0 e ricominciare con delle nuove figure altamente preparate. Grandi saranno, così, gli investimenti sul calciomercato. Ad essere particolarmente coinvolto in primis è stato il reparto difensivo: già ufficiali gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, si aspettano invece le visite mediche di Alessandro Buongiorno. Tali acquisti porteranno, chiaramente, anche a qualche addio nel reparto arretrato. In particolare, si discute del futuro di Leo, il quale era in partenza già a gennaio nell’ambito di uno scambio con Nehuen Perez.