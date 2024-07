Malpensa aereo in decollo urta la pista per centinaia di metri | Rischio grave Il video

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Undella compagnia cilena Latam è stato costretto a rientrare con una procedura d’emergenza all’aeroporto di Milanoa causa dei danni riportati dopo averto con la parte inferiore della coda ladi. L’incidente, che in gergo si chiama «tail strike», è durato diversi secondi ed è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza dello scalo lombardo. Il fatto è accaduto il 9 luglio, ma ora l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) vuole vederci chiaro e ha aperto un’inchiesta. Secondi alcuni esperti consultati dal Corriere se i piloti avessero deciso di annullare la procedura dinon sarebbero stati in grado di controllare il velivolo, con esiti disastrosi.Leggi anche: Lo sfogo di Leopoldo Mastelloni: “A 79 anni vedo l’abisso”.