Jasmine Paolini nella storia è la prima italiana in finale a Wimbledon

(Di giovedì 11 luglio 2024) Londra. Prosegue il momento magico del tennis italiano:è insemidisputata oggi pomeriggio (giovedì 11 luglio) la tennista toscana ha battuto in rimonta in tre set la croata Donna Vekic:è ladi sempre a raggiungere l’ultimo atto del prestigioso torneo britannico nel singolo femminile, nonché laatletadi sempre a giocare le finali del Roland Garros e dinello stesso anno e consecutivamente. L’ultima tennista ad arrivare inback to back a Parigi e a Londra è stata Serena Williams nel 2016:entra di diritto (e dalla porta principale) nell’Olimpo del tennis italiano. Dopo un inizio sottotono (con il primo set perso 6-2),ha reagito imponendosi nel secondo per 4-6 e al tie break del terzo per 6-7 (8-10).