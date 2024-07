Dal Pnrr 20 milioni per i pozzi della Bassa dal Pniissi 285 per la galleria del canale dell’Adda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 luglio 2024) Bergamo. “Nei giorni scorsi a Roma è emerso un concetto chiaro: non ci sono dubbi che sia in atto un cambiamento climatico e per questo motivo i Consorzi di Bonifica sono chiamati a comportarsi di conseguenza e ad adeguarsi. E lo stanno già facendo, precorrendo i tempi, con studi e proposte di soluzioni”. Lo afferma il presidente del Consorzio di BonificaMedia pianura bergamasca Franco Gatti, dopo aver partecipato il 2 e 3 luglio scorsi nella capitale, insieme al direttore Mario Reduzzi, all’assemblea nazionale dell’Anbi (Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue), che quest’anno aveva come tema le scelte dopo il Pnnr. Un appuntamento importante al quale hanno preso parte, tra gli altri, i due vice premier: Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente eSicurezza energetica; Renato Brunetta, presidente del Cnel; Matteo Zuppi, presidenteCei; Andrea Rinaldo, professore ordinario di Costruzioni idrauliche all’Università di Padova, che lo scorso anno ha vinto, primo italiano, lo Stockholm Water Prize, ossia il Nobel dell’Acqua; il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario del Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia Romagna, Toscana e Marche; Ettore Prandini, presidente di Coldiretti.