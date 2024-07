Morto dopo la puntura di un insetto il Prato ricorda Stefano Guerra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Anche se sono passati tanti anni da quando vestiva la casacca biancazzurra (quella con la P maiuscola e lo sponsor “industrie tessili pratesi”), la morte diha colpito i tifosi del. Una morte davvero inaspettata, dovuta alladi un– forse un’ape – che gli ha provocato uno shock anafilattico e un conseguente arresto cardiaco. Legato alla Reggiana senza dubbio, ma non si può dire che il suo nome non sia tra quelli rimasti tra i ricordi più belli della storia laniera, quegli anni Ottanta in cui il calcio in città sembrava avere un futuro, un sogno che si fermò a un passo dalla Serie B e che segnò l’inizio di un declino del quale ancora oggi non si vede la fine. L’Achatosui social con queste parole: “L’Acsi unisce al cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore