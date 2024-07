La mossa della Nato che cambia i destini della guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gli alleatihanno iniziato il promesso di trasferimento degli aerei da combattimento F-16 all'. Ad annunciarlo è stato il segretario di Stato americano, Antony Blinken: «Mentre parliamo, è in corso il trasferimento di jet F-16, provenienti dalla Danimarca e dai Paesi Bassi» alle forze di Kiev, ha detto Blinken al vertice organizzato a Washington per il 75esimo anniversario. A Washington c'era anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che su X aveva ribadito che il suo Paese “sta lottando per avere più sistemi di difesa aerea e io sono fiducioso che li avremo. Stiamo anche cercando di avere più aerei, compresi gli F-16. Inoltre, stiamo spingendo per maggiori garanzie di sicurezza per l', comprese armi, aiuti finanziari e sostegno politico.