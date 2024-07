Investimenti pmi Veneto orientale +357% negli ultimi 8 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Glicompiuti dalle imprese nelle province del(Belluno, Treviso e Venezia) e del Friuli Venezia Giulia, cioè i territori di una delle ripartizioni del Nord Est di Intesa Sanpaolo, sono aumentati nel periodo 2016-2023 del 35,7% (+37,4% per il, +34,8% per il Friuli-Venezia Giulia). Un dato maggiore rispetto alle dinamiche dei principali concorrenti di quest'area (Francia +19,2%, Spagna +14,3%, Germania +4,5%). E' uno dei dati illustrati oggi, a Mestre, nel corso della cerimonia di premiazione di "Imprese Vincenti", settima tappa sulle 15 previste dall'iniziativa dell'istituto bancario. "Si tratta, ha spiegato Francesca Nieddu, direttore regionaleEst e Friuli Venezia Giulia - di realtà produttive che rappresentano la qualità del Made in Italy ed esempi positivi per il sistema produttivo del territorio, poiché hanno dimostrato grande capacità di tenuta e risposto alle nuove tendenze del mercato, creando sviluppo economico e sociale per la comunità" "Aziende - ha proseguito - che intendiamo continuare a supportarle nel loro processo di crescita".