Estate 2024 | l’Italia nella morsa del gran caldo

(Di mercoledì 10 luglio 2024) L’anticiclone africano porta sul Belpaese temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità. Secondo le previsioni meteosaràdelper almeno i prossimi 10 giorni. Saranno quasi due settimane letteralmente infuocate. Oggi mercoledì bollino arancione per ondate di calore in 13 città, giovedì 7 passeranno in rosso, tra cui Roma e Trieste. Bollino arancione a: Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara e Viterbo. Domani Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste giovedì passeranno al bollino rosso, il massimo livello di rischioper tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili. Ilmaggiore si registrerà in Sardegna e in Sicilia con picchi di 42-43 gradi, fino a 38-39 gradi anche sul sud peninsulare e parte del centro.