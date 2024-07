Chiara Ferragni segue le orme di Ilary Blasi | in arrivo un documentario sulla sua storia l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Sono passati ormai diversi mesi dall’annuncio della separazione trae Fedez e mentre il suo ex si è fatto paparazzare in compagnia di diverse ragazze,ha preferito mantenere un profilo più basso per quanto riguarda la sua vita sentimentale, comparendo solo nell’ultimo periodo accanto a Tony Effe, prima e al medico Andrea Bisciotti, poi, senza però mai confermare le voci che la verrebbero ufficialmente impegnata. Sul fronte professionale, invece, l’influencer sta cercando faticosamente di risolversi dal caso Pandoro e dalle altre operazioni commerciali a cuiha affiancato operazioni di beneficienza, come quella delle uova di pasqua dedicate a I bambini delle fate, che le hanno procurato non pochi problemi. Per questo motivo, l’imprenditrice ha deciso di rinunciare al ricorso nei confronti dell’Antitrust e accettare di versare 1,2 milioni di euro, in modo tale da chiudere la questione.