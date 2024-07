Beach volley si ferma subito l’avventura di Bianchi Orsi Toth a Vienna in campo due coppie azzurre nelle qualificazioni maschili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 luglio 2024) E’ scattato ieri con lefemminili il programma dell’ultimo Elite 16 in programma a(che ospiterà anche il Campionato Europeo) prima dei Giochi Olimpici di Parigi. La prima coppia azzurra in corsa per l’ingresso in main draw,non è riuscita a superare il primo turno, mentre oggi saranno inRanghieri/Carambula e Viscovich/Dal Corso inmaschile a caccia di un posto nel tabellone principale e inizieràdi Menegatti/Gottardi nel main draw femminile.si sonote di fronte alle ucraine Hladun/Lazarenko che si sono imposte 2-1 al termine di un match molto combattuto. Nel primo set dopo tanto equilibrio,hanno piazzato il break vincente di 4-0 portandosi sul 19-15 e aprendosi la strada per il 21-18 conclusivo.