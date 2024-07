Silvano Mantegazza Innovazioni Tramite NFT | il Bestseller su come comprendere l' affascinante mondo degli NFT

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) - Milano, 09.07.2024 – Capita spesso di accendere la televisione o navigare su Internet per venire a conoscenza di notizie che riguardano gli NFT. Questo token, la cui tecnologia si basa sulla Blockchain, è uno strumento assai interessante per certificare una proprietà in ambito digitale. Il problema, tuttavia, è che ad oggi c'è ancora molta confusione attorno a questo argomento. Per tutti coloro che desiderano capire di più delNFT ma non sannofare, esce oggi il libro diNFT. Il Manuale Completo Per Sfruttare Gli NFT Con Un Approccio Rivoluzionario” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per avvicinarsi all'NFT in maniera realmente efficace.