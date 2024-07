Omicidio Alex Marangon parla il musicista che ha organizzato la festa sciamanica | L’assassino non è uno di noi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Mistero fitto sull’di, il giovane trovato morto dopo un incontro di musica e medicina che si è tenuto tra il 29 e il 30 giugno nell’abbazia di Santa Bona a Vidor, nelle colline trevigiane. Il Corriere della Sera ha raccolto una testimonianza che potrebbe rivelarsi fondamentale: quella dell’re Andrea Zuin.Leggi anche:ucciso durante un rito sciamanico, l’amico: “Era preoccupato” “Prima di raccontarle tutto quello che vuole sapere mi faccia dire una cosa ai genitori di: noi siamo qui, non siamo scappati, vogliamo incontrarli, tutto quello che stanno scrivendo i giornali ci sta allontanando da loro, ma noi dobbiamo avvicinarci. – premette Zuin rispondendo alle domande del cronista del Corriere – Si è tantoto di Ayahuasca, erba medicinale in uso tra le popolazioni indigene amazzoniche ma illegale in Italia.