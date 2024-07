Nina Moric il nuovo amore è il famoso di Canale 5 | di chi si tratta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024) Personaggi tv., ilè ildi5: di chi si– In video appare sempre meno, eppure il suo nome continua ancora a catturare l’attenzione degli amanti del gossip. Di lei, ne ha parlato in questi giorni Ivan Rota su Dagospia, confidando chi sarebbe il suofidanzato. ( dopo le foto) Leggi anche: “Battiti Live”, tremenda gaffe di Ilary in diretta: il pubblico senza parole Leggi anche: “Temptation Island”, la scoperta sul papà di Martina: di chi si, ilè ildiè tornata al centro del gossip. La nota modella si sarebbe dilegata sentimentalmente ad un uomo. Il suo presunto fidanzato sarebbe Daniele Radini Tedeschi.