Kiev Giorgia Meloni | I bambini malati bombardati da Mosca mostrano il vero volto della Russia

(Di martedì 9 luglio 2024) Ancora incerto il bilancio delle vittime e dei feriti in un ospedale pediatrico didopo un intenso attacco missilistico russo sulla capitale dell’Ucraina. Per gli ucraini non ci sono dubbi che a colpire l’ospedale sia stato un missile russo lanciato intenzionalmente proprio su quell’obiettivo civile. Su questo argomento interviene anche la premier italiana, che ha parlato la notte scorsa a Washington, durante un incontro con i giornalisti dopo il suo arrivo nella Capitale Usa per il vertice organizzato in occasione del 75esimo anniversarioNato. E le sue sono parole durissime controe il presidente russo Vladimir Putin.Leggi anche: Massiccio attacco con missili a, morti e feriti. Colpiti ospedale pediatrico e clinica ostetricaindignata con la“Le immagini dioncologici per strada a seguito del bombardamento dell’ospedale pediatrico asono spaventose e penso che offrano una dimensionereale volontà rispetto a una certa propaganda russa di cercare una soluzione pacifica.