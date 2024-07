Incubo furti nelle abitazioni Nel mirino case a Tordandrea e a Santa Maria degli Angeli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Tornano l’dei ladri e deiin abitazione. Ad essere prese di mira,ultime ore, una casa ae una a, messe sottosopra dai soliti ignoti alla ricerca di oggetti da portare via. Poi la fuga. Nel primo caso i ladri hanno dapprima superato la recinzione che circonda il giardino della casa, tagliando la rete. Poi, una volta all’interno dell’abitazione hanno rivolto la loro attenzione alle diverse stanze cercando in maniera sfrenata in armadi e cassetti, arraffando ciò che hanno ritenuto di valore. Al ritorno del proprietario l’amara scoperta, l’allarme, con l’intervento dei Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi e la conta del bottino, ancora da quantificare, fra denaro, orologi, gioielli.