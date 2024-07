Carceri conferenza stampa di Oliviero e Garante detenuti Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Napoli. “Per prevenire e contrastare il dramma dei suicidi e degli atti di autolesionismo nelle, occorre contrastare il sovraffollamento, rafforzare la presenza di psicologi, psichiatri, assistenti sociali ed educatori, migliorare le prestazioni sanitarie, aumentare le attività educative e ricreative, e, soprattutto, favorire l’adozione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e altre forme di pene non detentive, riservando la detenzione in carcere ai casi più gravi,ndo, comunque, un percorso di rieducazione e di reinserimento nella società”. E’ quanto ha affermato ildelle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, nella, tenuta, stamani, presso la Sala “Caduti di Nassiriya” della Sede del Consiglio Regionale della, insieme con il Presidente del Consiglio Regionale della, Gennaro, e ildei diritti delle persone detenute e private della libertà personale della Città di Napoli, don Antonio Palmese.