Addio a Daniele Repetto storica firma del giornalismo italiano

(Di martedì 9 luglio 2024)del. Genovese di origine,, 75 anni, è morto nella notte a Roma, al termine di una grave malattia. La sua carriera è stata lunga e prestigiosa: per molti anni è stato vice direttore dell’agenzia Adnkronos e poi direttore editoriale del Gruppo Gmc. Figura di spicco nel mondo dell’informazione,ha lasciato un segno indelebile. Per le edizioni Adnkronos ha pubblicato il volume ‘Il clandestino è finito‘, un’opera importante sulla dissociazione politica dal terrorismo. Non solo, ha anche curato vari studi sul terrorismo nazionale e internazionale, dimostrando una competenza unica e una passione per ilinvestigativo. Grazie al suo contributo sono nati i libri che hanno celebrato prima i 50 e poi i 60 anni dell’agenzia, testimoniando il suo impegno costante e la sua dedizione al mondo dell’informazione.