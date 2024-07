Lo strano caso di Notti europee | cosa accade mentre va in onda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) CHI SALE (“Rai 1”) Gli eventi calcistici internazionali si confermano portaerei di share, moltiplicatori di introiti e ascolti e architravi dei palinsesti non solo grazie alle partite ma anche attraverso tutto l'indotto alimentato dalle polemiche e i dibattiti che accompagnano ogni match. Anche da questo punto di vista la Rai può dirsi soddisfatta. Sono andati decisamente bene gli spazi “riempitivi” che hanno accompagnato le fasi finali di Euro 2024. Venerdì in secserata (si fa per dire)su Rai 1 ha sfiorato il milione di spettatori col 17% di share partendo a ridosso della mezzanotte. Alla guida del programma la coppia Marco Mazzocchi-Paola Ferrari con ospiti Ubaldo Righetti, Eraldo Pecci, Valeria Ciardiello e Tony Damascelli.