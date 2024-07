La mission | arredi iconici e senza tempo frutto del genio dei creativi del design

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) B&B ITALIA nasce originariamente nel 1966 come C&B dalla sinergia creativa e imprenditoriale di Piero Ambrogio Busnelli e Cesare Cassina. I due imprenditori rendono l’azienda una delle più innovative, rivoluzionarie e tecnologicamente avanzate nel panorama dell’arredamento conraneo, grazie alle prime collaborazioni con Gaetano Pesce, che disegna l’inconfondibile silhouette della poltrona Serie Up, Afra e Tobia Scarpa, che progettano il divano Coronado, capostipite della produzione industriale, e Mario Bellini che firma la collezione Le Bambole. L’azienda diventa B&B Italia nel 1973, con la rilevazione dell’intera azienda da parte di Piero Ambrogio Busnelli. La sede di Novedrate viene riprogettata da un duo di giovani architetti, Renzo Piano e Richard Rogers, che sviluppano un headquarter visionario, oggi un’icona architetturale, che è stata anche ispirazione per Renzo Piano per la successiva realizzazione del Centre Pompidou a Parigi.