Evade dai domiciliari a San Giorgio a Cremano | arrestato

(Di lunedì 8 luglio 2024)dai. Lo scorso 5 luglio, al controllo della Polizia, l'uomo non era in casa. Rintracciato il sei luglio Il 5 luglio scorso, gli agenti del Commissariato di San, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo, a San. Hanno accertato che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti. I poliziotti, nella mattinata del sei luglio, lo hanno rintracciato e tratto in arresto per evasione.