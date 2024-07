Carpi piange l’imprenditore Sauro Mazzola la sua ‘Armata di Mare’ riuscì a scrivere la storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Modena), 8 luglio 2024 –è in lutto per la morte di, venuto a mancare ieri a 77 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. Nato a Concordia, magiano d’adozione, oltre alla famiglia aveva due grandi passioni: il mare e l’imprenditoria. “Nella mia vita c’è anche il mare che s’incrocia con la mia attività di produttore di abbigliamento”, aveva affermato lui stesso.è stato, infatti, uno dei grandi imprenditori tessili e protagonista di una intera stagione del made in, quella del boomgiano degli anni Settanta e Ottanta. Nel 1975 ha fondato l’azienda ‘Carioca Maglierie’, che commercializzava abbigliamento sportivo su autorizzazione degli stati maggiori dell’Aeronautica, della Marina e della Guardia di Finanza con varie linee, tra le quali, dal 1986 la famosadi