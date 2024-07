La fuga dalle tasse dei pensionati italiani | in 350mila vivono sparsi in 165 paesi diversi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Sono circacheall’estero. Il 2,6 per cento degli oltre 17 milioni che si sono stabiliti fuori dai confini nazionali. Sono divisi in 165e ricevono – scrive la Stampa – circa 1,5 miliardi di euro. Un fenomeno, quello del turismo pensionistico, che negli ultimi anni sembra essere esploso: il numero deiche si sono trasferiti altrove è, infatti, aumentato di quasi l’11 per cento, precisano gli ultimi dati Inps (2022). Più nello specifico, al primo posto tra le mete privilegiate e più rappresentative di tale fenomeno si trova la Spagna (prevalentemente le Isole Canarie), seguita da Tunisia, Portogallo (anche se ora il regime agevolato non è più attivo) e Bulgaria. I motivi sono (quasi) sempre gli stessi: agevolazioni fiscali attraenti, costo della vita ridotto e potere di acquisto più significativo.