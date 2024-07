Horizon Zero Dawn | Netflix ha cancellato la serie tv?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 6 luglio 2024), lasuispirata al videogioco, sarebbe stata cancellata per dissapori con lo showrunner Steve Blackman Laispirata al videogiocopotrebbe essere in bilico. Lo showrunner Steve Blackman, noto per il suo lavoro su The Umbrella Academy, è stato accusato di aver creato un ambiente di lavoro difficile, segnato da comportamenti problematici quali vendetta, discriminazione e addirittura sessismo. Secondo le accuse, Blackman avrebbe condotto attacchi personali verso un membro dello staff che aveva richiesto un congedo di maternità, esprimendosi in modo sessista, omofobo e transfobico. Questi comportamenti hanno creato un clima in cui nessuno si sentiva sicuro né valorizzato. In risposta, Blackman ha negato tutte le accuse, definendole infondate.