Gioielli d’Italia | Padova il cuore pulsante del Veneto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Incastonata neldelè una città che incanta con la sua miscela unica di storia millenaria, vivace cultura universitaria e innovazione scientifica. Questa gemma dell’Italia settentrionale, spesso oscurata dalla vicina Venezia, merita di essere esplorata per i suoi tesori nascosti e la sua atmosfera autentica. Storia e architettura Fondata, secondo la leggenda, dal principe troiano Antenore nel 1183 a.C.,vanta una storia che si perde nella notte dei tempi. Le sue antiche mura abbracciano un centro storico che è un vero e proprio museo a cielo aperto. Passeggiando per le vie acciottolate, ci si imbatte in piazze maestose come Prato della Valle, una delle più grandi d’Europa, circondata da un suggestivo canale e decorata con 78 statue di personaggi illustri.