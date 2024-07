Lamesta verso Benevento Al Rimini 250mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Siamo ai dettagli. Documenti da firmare, visite mediche da perfezionare. Poi Davidesarà un giocatore del. Che lo ha corteggiato per settimane, fino a strappare anche il sì del. Che dalla trattativa non resta a mani vuote. Anzi, mette in cassa una cifra che si aggira attorno ai. Non esattamente briciole, ma meno di quella che era la richiesta iniziale del club biancorosso (sui 300mila). Perché la dirigenza di Piazzale del Popolo aveva sparato alto nel tentativo di tenersi il giocatore. Ma anche con l’obiettivo di scatenare un’asta per. Cosa che in realtà era anche riuscita alla società della presidente Di Salvo, ma alla fine è stata la volontà del giocatore di trasferirsi aa fare la differenza.