Forno incrostato il ‘segreto’ per pulire le griglie | nessuno avrebbe pensato a questo ingrediente

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilè un problema comune,perché i residui alimentari secchi sono veramente difficili da rimuovere. Anche i prodotti presenti in commercio talvolta non riescono atutto e ci sono pericoli da considerare perché la permanenza di cibo, anche se ormai indurito all’interno delporta alla proliferazione di germi e batteri che possono contaminare poi le pietanze che vengono successivamente cotte all’interno. Comeledel(notizie.com)Nemmeno le alte temperature sono sufficienti ad abbatterepericolo, perva fatta molta attenzione per evitare problemi anche severi. Senza contare poi che, andando a scrostare queste componenti dopo tempo, si rischia di andare a tirare via lo stesso strato di copertura esterna delle superfici e quindi rovinare irrimediabilmente il