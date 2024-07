Volley maschile Italia U22 battuta al tiebreak dall’Olanda nell’ultima amichevole prima degli Europei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’U22 diha perso contro l’Olanda nell’ultimo test matchdi categoria: a Firenze è andato in scena un incontro tiratissimo, che ha visto imporsi gli avversari alper 2-3 (25-21, 22-25, 19-25, 25-18, 8-15). Indicazioni importanti, e ovviamente anche qualcosa da limare, per il ct Vincenzo Fanizza, al termine di questa partita giocata contro un avversario di altissimo livello. Primo set equilibrato vinto dall’, ma l’Olanda effettua il controsorpasso aggiudicandosi i successivi parziali. Il quarto set, dopo unafase di equilibrio sul 13-13, vede gli Azzurrini allungare sul 18-13, spianando la strada verso la conquista del set e il pareggio. Si va, quindi, al: anche in questo caso, prime fasi equilibrate, ma dopo il 5-5 l’Olanda allunga sul 6-11, e mantiene il controllo fino ad aggiudicarsi il match.