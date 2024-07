Calciomercato Atalanta Okoli ceduto al Leicester | cifre e dettagli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo l’arrivo di Nicolò Zaniolo, ildell’si muove anche in uscita. Il club bergamasco ha formalizzato una cessione importante in difesa con destinazione Premier League. Stiamo parlando di Caleb, difensore centrale italiano visto con la maglia del Frosinone nella passata stagione. Il difensore si trasferirà al: ledell’operazione dovrebbero aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Il centrale di origini nigeriane saluta l’Italia e il campionato di Serie A per approdare alle neopromosse ‘Foxes’. L'articoloalCalcioWeb. .