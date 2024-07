Assessora a 18 anni per migliorare il paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Eletta nel comune di Carpineti, Giorgia Bianchi, che il 14 dicembre 2023 ha compiuto 18, risulta essere l’più giovane della provincia di Reggio Emilia e certamente tra le giovanissime a livello nazionale. Giorgia, residente a Velluciana di Carpineti – dove i genitori conducono una storica azienda agricola – non solo ha votato per la prima volta alle elezioni comunali del mese scorso, ma è anche stata votata dai carpinetani nella lista ‘Bene comune per Carpineti’ guidata Giuseppe Ruggi, ora neo-sindaco del Comune matildico. Giorgia, che ha appena conseguito la maturità geometri (Costruzione ambiente territorio), è intenzionata a proseguire gli studi universitari sulla stessa linea all’Università di Modena. Come le è venuta l’idea di entrare in politica Giorgia, in un momento così burrascoso? "Proprio perché sono momenti difficili, mi è venuta voglia di fare qualcosa per il mio