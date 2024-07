Piazza Affari chiude in rialzo +109% mossa Unipol riaccende il risiko

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Milano, 3 lug. (askanews) – Chiusura inper(Ftse Mib +1,09% a 33.845 punti) spinta dall’exploit delle banche dopo ladisu Bper che ha alimentato ulteriormente le speculazioni su potenziali scenari di consolidamento nel settore in Italia. Il titolo Mps ha guadagnato il 5,71% a 4,885 euro, Bper il 3,59% a 5,044 euro,il 3,19% a 9,55 euro. Il gruppo assicurativo guidato da Carlo Cimbri è salito “potenzialmente” al 24,6% del capitale di Bper, a un soffio dalla soglia dell’Opa, dalla precedente partecipazione del 19,85%, dopo cheSai ha sottoscritto un contratto derivato di tipo ‘share swap’ avente come sottostante il 4,77% del capitale della banca, con scadenza 25 febbraio 2028. Proprio Bper è considerata una candidata per una possibile aggregazione con Mps, tornata nuovamente sotto i riflettori del mercato dopo la scadenza del periodo di lock-up del Tesoro, che può così tornare a vendere parte del suo 26,7%.