Ferrara cerca un ’big’ Romondia a Pescara

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Entro la fine di questa settimanaBasket dovrebbe chiudere i primi colpi in entrata e cominciare a dare un’impronta al proprio roster, che conterà certamente dei riconfermati Ballabio, Marchini e Yarbanga, oltre che dei giovani Braga e Dioli, molto apprezzati da coach Benedetto e in pianta stabile nel rinnovato organico biancazzurro. Ieri la società ha salutato il play classe 2005 Riccardo(nella foto), che nelle idee del ds Pulidori e del tecnico reggino avrebbe rappresentato la quarta riconferma, ma il ragazzo ha legittimamente scelto di giocarsi altrove le sue chance, precisamente a. Il parco dei piccoli sarà completato da un giocatore ‘fuori categoria’: non il baby di Cremona Tommaso Vecchiola dunque, restano in auge i nomi di Laganà e Diomede, entrambi già allenati da Benedetto, ma non è escluso chepossa cogliere un’opportunità sul mercato estero.