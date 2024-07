A Cogne rischia di saltare la stagione l’allarme degli albergatori dopo l’alluvione | Pioggia di disdette ad agosto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) In totale, 1.796 persone sono state portate a valle a bordoelicotteri messi a disposizione dalle autorità. Erano i turisti che, raggiuntaper le vacanze estive, sono rimasti bloccati nel comune valdostano a causa dell’ondata di maltempo. Alluvioni e frane hanno danneggiato gravemente la strada regionale 47, l’unica che collegaal fondo valle. Lo scorso fine settimana,le violenti piogge abbattutesi sull’arco alpino occidentale, il torrente Grand Eyvia è esondato. L’arteria stradale non sarà ripristinata prima di un mese. «È stata una grande operazione di protezione civile – ha commentato il sindaco Franco Allera – che ha visto impegnati 4-5 elicotteri». I voli continueranno anche nelle prossime settimane, dal mattino alla sera, per consentire ai cittadini didi raggiungere Aosta, dove molti di essi lavorano.