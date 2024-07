Vecchia Italia il concerto a Spazio Seme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Si rinnova anche per quest’anno la collaborazione traCentro artistico internazionale e Men/go Music Fest-Associazione Music: ormai da molte estati queste due realtà del mondo culturale aretino collaborano per offrire alla città una proposta culturale sempre di alto livello, interdisciplinare e interculturale. Quest’anno le due realtà collaborano in occasione di tre importanti concerti: 9 LUGLIO” RACCONTI MUSICALI DELL’ERA SWING– ORE 21.15 Quest’anno la collaborazione si apre nella prima serata di Men/go Music Fest: il 9 luglio alle 21,15 infatti alloandrà in scena “”,di musiche swing con la Papillon Vintage swing band. I riflettori si accenderanno su una straordinaria rappresentazione dell'di un tempo, quando la musica risuonava nelle strade e nei cuori deglini.