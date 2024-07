Rinnovo Kvaratskhelia giorni decisivi dopo l’Europeo | le ultime – SKY

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Khvichaè il rebus più urgente da risolvere per il Napoli: firma ildi contratto o rischia la cessione? L’attaccante georgiano è stato fondamentale nei due anni di Napoli e ora si è messo in mostra alla grande anche alcon la Georgia, terminato nella giornata di ieriil ko contro la Spagna. Le gare contro Portogallo e contro gli iberici hanno mostrato ancora una volta il grandissimo valore della stella del Napoli che ora interessa alle grandi d’Europa che stanno provando a “contaminare” la sua voglia d’azzurro. Il futuro diva deciso e risolto in fretta. Il Napoli ha sottolineato e ribadito, prima con Conte e poi con un tweet ufficiale, che il calciatore non è in vendita e non verranno ascoltate proposte dagli altri club.