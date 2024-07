Plan De Corones | arte e natura in alta quota

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'Area Dolomiticadeè un vero e proprio paradiso per gli amanti della montagna. Offre un'esperienza a 360 gradi che va ben oltre i classici sport estivi. Sette sentieri e 18 piste ciclabili si snodano tra la vetta e la valle, regalando panorami mozzafiato sulle Dolomiti e sulla catena principale delle Alpi. Non solo sport, oltre alle attività all'aria aperta,desorprende con romantiche passeggiate, viste mozzafiato, una ricca tradizione culinaria e l'inconfondibile fascino del clima altoatesino. E per gli amanti dell'e della, quest'anno è stata inaugurata la Via Artis, un percorso che uniscein un connubio unico. La Via Artis, un sentiero circolare di sei chilometri che vi condurrà in un'esperienza indimenticabile tra, cultura e storia, a 2.