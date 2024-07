Matteo Berrettini pronto alla sfida del 2 turno | Se Sinner dovesse vincere lo affronterò per fargli del male tennistico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Obiettivo centrato per. L’azzurro (n.59 del ranking) si è imposto sul campo-12 contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.70 del ranking) nel primodel torneo di Wimbledon. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-2 3-6 6-1 in 2 ore e 54 minuti di partita. Un match che, dopo due set vinti con il piglio del grande giocatore, si è complicato per un problema fisicoschiena nel terzo parziale. Bravoa stringere i denti, riuscendo a cancellare in totale 9 delle 10 palle break concesse. In questo modo,si è garantito l’accesso al prossimo round dove attende il vincente dellatra Jannike Yannick Hanfmann. “Sono stato bravo a gestire una situazione complicata, non a livelloma fisico.