Lopinionista.it - Claudston Costa: la voce calda del pop, jazz e latino

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –è un cantante italobrasiliano dallae avvolgente, capace di spaziare tra pop,e sonoritàamericane, con innate doti di eleganza e versatilità. Baritono dal timbro soul, ha iniziato il suo percorso musicale sin da bambino, cantando nelle polifonie religiose, affinando in questo modo, la sua tecnica e la sua sensibilità artistica.Il trasferimento in Italia, dove inizia a studiare pianoforte e dove riprende i suoi studi in fisioterapia, segna una svolta nella sua carriera. Comincia ad esibirsi in pubblico conquistando la platea con la sua vocalità, la sua empatia e la capacità di interpretare ogni brano con viva intensità ed emozione. Avvia il suo progetto di musica inedita, dando forma ad un sound che riflette le sue radici eclettiche.Nel 2025 si presenta con il singolo, Corre Conmigo, che anticipa un EP ricco di sfumature e contaminazioni.