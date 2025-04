Ilrestodelcarlino.it - I dati dei servizi sociali del Comune: "Crescono gli affidi dei minori"

Seicentopresi in carico, duemila persone che ogni anno si relazionano col centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni di Cesena e della Valsavio, 23 bambini o ragazzi attualmente in affido e due accolti in comunità. Numeri in crescita costante. "Queste – avverte l’assessora aiper alla famiglia Carmelina Labruzzo – non sono storie da ‘Mulino Bianco’, ma possono essere davvero belle". Come quella del ragazzo del Costa d’Avorio cresciuto in una famiglia di Cesena e diventato adulto, che ha trovato un lavoro e ora sogna una famiglia tutta sua in un monolocale preso in città, con la garanzia di quel ‘secondo padre’ che lo ha aiutato a crescere e in banca, nella pagina delle garanzie, sotto alla firma del ragazzo, ha messo la sua. O come quella del bambino indiano arrivato dall’Emilia con addosso i segni della violenza e che qui è rinato, insieme a chi lo ha spinto a lottare.