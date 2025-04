Linkiesta.it - Il viaggio di JD Vance in Italia per incontrare Meloni

Leggi su Linkiesta.it

Il vicepresidente americano JDsta programmando una visita intra il 18 e il 20 aprile, secondo quanto riportato dall’agenzia Bloomberg, sottolineando. Il programma è ancora in definizione, ma i diplomatici americani hanno chiesto alle contropartine di coordinare un incontro con la premier Giorgia, che da tempo ha adottato una posizione più conciliante con l’amministrazione Trump rispetto ai suoi omologhi europei.Un incontro importante, che arriverà nei giorni di Pasqua, ma soprattutto dopo l’entrata in vigore dei dazi americani, a cui il governo guarda con forte apprensione per l’impatto che potranno avere su settori chiave dell’exportno.è uno degli esponenti dell’amministrazione americana più critici verso i Paesi europei. Il suo, il terzo in Europa, rappresenterebbe quindi una vittoria diplomatica pernel suo difficile tentativo di mediatrice europea nella relazione transatlantica.