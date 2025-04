Ilrestodelcarlino.it - Finanziamento europeo. Cinque milioni per la transizione energetica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sfiora idi euro ilottenuto dall’Unione Europea per un progetto nell’ambito dello sviluppo urbano sostenibile sul tema della. Precisamente si tratta di 4.981.486,56 euro di cui 1.806.224,80 euro finanziati direttamente a Cesena dal Fesr e 3.175.261,76 euro destinati ai partner di progetto. "L’importo – spiega una nota del Comune di Cesena – sarà destinato alla sperimentazione di una metodologia che renda il processo diuna sfida condivisa. A tal fine si prevede di realizzare un luogo aperto alla collettività per supportare lanell’edificio dell’Arcobaleno in zona Vigne, che attualmente ospita un circolo privato, e tre impianti fotovoltaici: uno sul tetto della bocciofila, uno sulla pensilina della stazione e uno, privato, nell’area di Energia Corrente, partner di progetto".