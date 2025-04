Lidentita.it - Il dazio Calenda pesa più dei dazi di Trump?

Leggi su Lidentita.it

Cosa sono i? Sono una tassa, un’imposta aggiuntiva che aumenta il normale costo d’una merce che arriva da un altro paese, e che viene dunque vista come “minacciosa” per i prodotti (e i produttori) del paese importatore. Quella merce, viene così trasformata d’imperio in un bene di lusso, le viene affibbiato un prezzo fuori . Ilpiù deidi? L'Identità.