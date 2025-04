Forlitoday.it - Dove nasce, come ci lega e ci trasforma: l'amore al centro del nuovo psicoaperitivo

Leggi su Forlitoday.it

"Alla fine anche se mi ha trattato malissimo in quell'occasione, poi si è scusato/a, sembrava dispiaciuto/a. E comunque anche io ogni tanto sono un/a bel/la rompi scatole!". "Senza di te sento una sensazione di vuoto, nullità, niente ha senso, non riesco ad affrontare nulla, non posso.