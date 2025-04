Napolipiu.com - Folle rissa sugli spalti: paura per un bambino | Non tornerà mai più allo stadio

per unNonmai più">Scene da far west in un grande evento sportivo: momenti di panico e uncoinvolto nella mischia.La tensione nello sport è un ingrediente inevitabile, ma a volte la passione e l’agonismo sfociano in episodi di violenza che nulla hanno a che fare con il gioco. Nel corso degli anni, abbiamo assistito a risse furibonde tra atleti, scontri tra tifoserie e liti esplose dal nulla che hanno gettato ombre su partite spettacolari.Dai campi di calcio ai parquet del basket, dalle piste di Formula 1 ai ring della boxe, gli episodi di tensione sfociati in scontri fisici non sono mai mancati. A volte sono il risultato di provocazioni, altre di rivalità storiche, altre ancora di semplice esasperazione. Il calcio, in particolare, ha una lunga storia di risse, tra litigi tra giocatori, scontri tra allenatori e persino aggressioni ai direttori di gara.