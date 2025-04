Ilveggente.it - I pronostici di mercoledì 2 aprile: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

di: in campodel Re, ci sono Milan-Inter e Atletico Madrid-BarcellonaÈ tempo di semifinali indel Re, con due partite ad alto tasso spettacolare: Milan-Inter e Atletico Madrid-Barcellona.Ididel Re (LaPresse) – IlVeggente.it Dopo i due di campionato e dopo quello andato in scena terra saudita nella Final Four di Superna lo scorso gennaio, arriva pure il derby meneghino di. Da qui a finesaranno dunque 5 le stracittadine stagionali complessive tra Milan e Inter, che hanno anche rischiato di incrociarsi in Champions.Il dato che salta agli occhi è l’imbattibilità del Milan nelle tre sfide disputate da settembre in poi: sembra quasi un paradosso, ma i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sui cugini in nessuno degli ultimi tre precedenti (2 sconfitte e un pareggio).